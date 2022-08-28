В 2023 году МРОТ может увеличиться до 30 тысяч рублей, но эксперты в это не верят

В 2023 году МРОТ может увеличиться до 30 тысяч рублей, но эксперты в это не верят. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В 2023 году МРОТ может увеличиться до 30 тысяч рублей, но эксперты в это не верят. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минимальный размер оплаты труда уже с первого января 2023 года может увеличиться до 30 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Он был внесён в Российскую трёхстороннюю комиссию. Об этом сообщает «Российская газета».

Тем не менее, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что это предложение вряд ли будет поддержано. Так как при любой индексации МРОТ нужно пропорционально увеличивать весь фонд оплаты труда.

По его словам на сегодняшний день в бюджетах, как федеральном, так и региональных, необходимой суммы денежных средств нет. Для бизнеса такая резкая индексация зарплаты будет означать либо сокращение персонала, либо необходимость увеличения цен на 10-50%, заключил специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас МРОТ в России составляет 15 279 рублей, что значительно ниже средней зарплаты. Эксперты рассказали, чем обернется для российской экономики повышение МРОТ в два раза.