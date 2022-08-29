В аэропорту Пулково 29 августа задержали два рейса и два отменили

В Пулково отменили и задержали несколько рейсов. Фото: МК в Питере

В Пулково отменили и задержали несколько рейсов. Фото: МК в Питере

В понедельник, 29 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержаны два авиарейса и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 11:30, и рейс перевозчика Air Manas до Оша, который должен был покинуть Пулково в 11:40.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Москвы и Еревана.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании NordStar Airlines до российской столицы. : самолет должен был подняться в небо в 9:20, но его отложили до 10:40.Также задерживается рейс Armenia Airways до Еревана — пассажиры улетят не в 11:55, а в 14:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что северный ветер и дожди придут в Петербург в понедельник.