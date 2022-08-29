Россияне призвали объявить бойкот Алле Пугачевой

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после 24 февраля, вернулась в страну и намерена навести всем порядок в голове.

Однако возвращению примадонны обрадовались не все. Многие считают, что нужно бойкотировать Пугачеву, пока она не попросит прощения у народа.

По словам народной артистки, она уезжала в Израиль, чтобы полечиться и отдохнуть. А теперь, когда вернулась в Россию, хочет навести порядок в своей голове и других. При этом выходить на сцену она пока не собирается.

В социальных сетях граждане отреагировали на ее возвращение неоднозначно. Некоторые посоветовали ей переехать за границу насовсем, пишет телеканал «360».

«Куда ей выступать? Кому-то интересна бабушка на сцене? Пусть уже сидит спокойно в кругу семьи и близких людей», — добавила Дуняша М. «Пусть обратно едет!» — считает Павел. «Кому она здесь нужна? Деньги закончились?» — заметил Денис М. «Есть такое слово „бойкот“. Но у нас оно не работает», — заметил Сергей С. «Должна прощение заслужить. <…> Я поверю, что исправилась, только если будет турне по Крыму и Донбассу», — подчеркнул еще один комментатор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказала, где лучше отдохнуть в бархатный сезон.