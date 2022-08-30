Из-за холодного атмосферного фронта в Петербурге похолодает до +18 градусов

Из-за холодного атмосферного фронта в Петербурге похолодает до +18 градусов
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице постепенно начинается осень. Сегодня на улице будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

Погоду во вторник, 30 августа, будет диктовать холодный атмосферный фронт. Небо будет затянуто облаками, пройдут дожди, местами сильные. Все это, а также сильный порывистый ветер, ограничит дневной прогрев, и температура будет на 2-3 градуса ниже положенной для конца августа, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит от +16 до +18 градусов, а в Ленобласти — от +14 до +19 градусов. Северо-восточный ветер разгонится до 5-10 м/с. Атмосферное давление останется на уровне около нормы — 760 мм рт.ст.

В среду вновь ожидаются дожди, а температура продолжит понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осень придет в Петербург уже на этой неделе.

михаил леус новости СПб погода прогноз


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В России могут увеличить материнский капитал и сделать программу бессрочной
Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпускают ремейк на известную песню «3 ...
Очень сильный дождь обрушится на Ленобласть в среду
Изъятие наличных евро у россиян объяснила финская таможня
Ребенок пострадал в ДТП с фурой на трассе «Кола»
Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов
В Петербурге мужчину поймали на даче взятки в 200 тысяч за устройство сына ...
Работник крупной компании в Петербурге признался в смертельном избиении