Из-за холодного атмосферного фронта в Петербурге похолодает до +18 градусов

В Северной столице постепенно начинается осень. Сегодня на улице будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

Погоду во вторник, 30 августа, будет диктовать холодный атмосферный фронт. Небо будет затянуто облаками, пройдут дожди, местами сильные. Все это, а также сильный порывистый ветер, ограничит дневной прогрев, и температура будет на 2-3 градуса ниже положенной для конца августа, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит от +16 до +18 градусов, а в Ленобласти — от +14 до +19 градусов. Северо-восточный ветер разгонится до 5-10 м/с. Атмосферное давление останется на уровне около нормы — 760 мм рт.ст.

В среду вновь ожидаются дожди, а температура продолжит понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осень придет в Петербург уже на этой неделе.