Водоканал готовится к сильным дождям в Петербурге

Водоканал готовится к сильным дождям в Петербурге
Фото: правительство Петербурга

Аварийные бригады «Водоканала Санкт-Петербурга» готовятся к дождям во вторник и среду.

Как сообщили в пресс-службе городского предприятия, 30 и 31 августа Северная столица окажется во власти циклона из Прибалтики. Ожидается, что в ближайшие два дня в городе выпадет не меньше 70% от месячной нормы осадков.

«Основной удар стихии ожидается 30 августа с 18:00 до 03:00. Дождевой фронт полностью покинет Санкт-Петербург 31 августа в 20:00», — предупредили в Водоканале.

88 бригад Водоканала будут дежурить во всех районах города. Под особым контролем будут остановки общественного транспорта, станции метро, перекрестки, а также уязвимые к скоплениям воды места, в том числе перекресток улиц Парашютная и Репищева, где установят насосную станцию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за холодного атмосферного фронта в Петербурге похолодает до +18 градусов.

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