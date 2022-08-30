Главный синоптик Петербурга пообещал сильные дожди до выходных

К Петербургу приблизился циклон с Балтики, по вине которого город зальет дождями, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

В своем Телеграм-канале специалист написал, что сегодня днем в Северной столице будет около 15 градусов, а во второй половине дня на город обрушатся дожди. Всему виной циклон, получивший название «Орнелла». Он движется с акватории Балтики в сторону Новгородской области, задевая Петербург.

«Орнелла» на три дня устроит в городе на Неве сильные дожди и северный ветер. Воздух будет прогреваться максимум до +13 градусов, а во время дождей может быть еще холоднее.

«Так что терпим, к выходным дням хоть дождей будет меньше», — заключил Колесов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Водоканал готовится к сильным дождям в Петербурге.