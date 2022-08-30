Действие антиковидных мер в Санкт-Петербурге продлили до конца октября

Действие антиковидных мер в Санкт-Петербурге продлили до конца октября. Фото: unsplash

Действие антиковидных мер в Санкт-Петербурге продлили до конца октября. Фото: unsplash

Антиковидные ограничения в Северной столицы будут действовать до конца октября.

Петербургские власти приняли решение продлить действие антикоронавирусных мер на территории Санкт-Петербурга вплоть до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается до конца октября. Кроме того сохраняются данные ранее рекомендации, в том числе по использованию средств индивидуальной защиты, дезинфекции контактных поверхностей и прочие упомянутые советы специалистов.

Однако в Смольном добавили, что новые ограничения, в том числе требование обязательного ношения защитных масок, пока не вводятся.

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