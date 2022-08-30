В Северную столицу завезли более 50 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V»

В Северную столицу завезли более 50 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Северную столицу завезли более 50 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Запасы Санкт-Петербурга пополнились крупной партией вакцины «Спутник V». Кроме того врачам доставили 3 сотни комплектов доз вакцины для подростков «Спутник М».

На склад «Фармбаза» привезли 51 тысячу комплектов доз вакцины «Спутник V»для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Также в Петербург поступило 300 комплектов доз вакцины для подростков «Спутник М» и 6 0480 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона». В скором времени новые препараты начнут развозить по медицинским организациям.

В комитете заметили, что дефицита препарата в городе нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что антикоронавирусные ограничения в Северной столицы будут действовать до конца октября. Однако в Смольном добавили, что новые ограничения, в том числе требование обязательного ношения защитных масок, пока не вводятся.