«Ъ»: россияне страдают от больниц, требующих сдавать ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации

Россияне страдают от больниц, требующих сдавать ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Россияне страдают от больниц, требующих сдавать ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Некоторым пациентам в России не повезло столкнуться с ситуацией, когда от них требуют сдачу ПЦР-теста за свой счет при госпитализации.

При этом россиянам не предоставляется возможность тестироваться на наличие коронавирусной инфекции по ОМС. Об этом пишет «Коммерсант». С жалобой в Министерство здравоохранения РФ обратился Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Обращение в Минздрав РФ

Ведомство попросили оказать влияние на больницы, требующие предоставить результаты ПЦР-тестов при плановой госпитализации. Подчеркивается, что тестирование необходимо делать бесплатно по ОМС.

В письме главе Министерства Здравоохранения России Михаилу Мурашко от сопредседателей ВСП Яна Власова и Юрия Жулева указывается, что при отказе в бесплатном ПЦР-тестировании медицинские учреждения ссылаются на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год. По словам медиков, в ней не заложен бюджет на коронавирусные тесты.

По мнению авторов обращения, такой расклад нарушает право на получение бесплатной медпомощи, которое прописано в статье 11 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Больше всего от незаконных требований больниц страдают граждане с хроническими инвалидизирующими заболеваниями, так как таким людям необходимо большое число госпитализаций для многолетних курсовых лечений.

Ответ ведомства

В Минздраве ответили на письмо ВСП. Как утверждают в ведомстве, временный порядок приема пациентов медицинскими организациями в условиях распространения COVIOD-19 не предусматривает требований о проведений тестирования на наличие COVID-19 перед плановой госпитализацией. Исследование нужно только тогда, когда у пациента есть медицинские показания, средних: признаки простудного респираторного заболевания, а также наличие положительного результата экспресс-теста на коронавирус.

Также подчеркивается, что ПЦР-тесты делают за счет средств ОМС, а расходы на это включены в стоимость лечения и заложены в Программу госгарантий на 2022 год.

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