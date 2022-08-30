На станции метро «Гостиный Двор» взрослый мужчина лапал детей

В Санкт-Петербурге за развращение школьницы в метро задержали злоумышленника. По словам девочки, мужчина приставал и к другим детям.

Как стало известно Gazeta.SPB, на станции метро «Гостиный двор» 15-летний подросток подверглась развратным действиям со стороны неизвестного гражданина. Инцидент произошел 29 августа около 14 часов дня.

По словам девочки, злоумышленник трогал ее за грудь, а также ощупывал и других детей в метро. После произошедшего подросток не растерялась и, преследуя злоумышленника, позвонила маме. У мужчины, ростом 170 см, на голове была кепка, однако это не помешало скрыть его большие голубые глаза. Он был одет в джинсы, кроссовки и черную рубашку. Девочка даже смогла сделать фотографию.

Около 15:20 на станции метро «Гостиный Двор» граждане помогли задержать и передать наряду 43-летнего петербуржца, проживающего на Ленинском проспекте. Мужчину отправили в полицию, после чего поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителя Красносельского района Петербурга задержали по подозрению в развращении школьницы.