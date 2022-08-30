Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного ливня

Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного ливня
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Все городские службы в Петербурге перевели на усиленный режим работы из-за надвигающегося сильного ливня.

Синоптики прогнозируют, что сегодня-завтра в Северной столице может выпасть более 70% от месячной нормы осадков. Сильнее всего будет поливать сегодня с 18:00 до 3:00. Дожди прекратятся только после восьми вечера среды.

Как сообщили в Смольном, на особый режим работы перешли службы, отвечающие за водоснабжение, уличное освещение и благоустройство.

Перед ухудшением погоды службы проверят системы водоотведения, прочистят патрубки, трубы и водоотводы. За состоянием ливневой канализации вблизи важных объектов инфраструктуры будут следить аварийные бригады Водоканала.

Петербуржцы могут сообщить о скоплении воды на улицах на горячую линию ГКУ «Городской мониторинговый центр» по телефону 004 и на горячую линию Водоканала по телефону 305-09-09. О поврежденных сетях освещения нужно сообщать в Ленсвет по телефону 312-95-94.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о сильном дожде и порывах ветра до 18 м/с.

водоканал городские службы дождь ленсвет ливни новости СПб подготовка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Только 15% петербуржцев оплачивают парковку по полному тарифу
Петербург под дождем встал в 7-балльные пробки
Названы самые популярные курорты у жителей Ямала летом 2022 года
Мать, бросившая коляску с ребенком у Финского залива, получила уголовное дело
Петербуржцы могут одновременно привиться от гриппа и COVID-19
В Петербурге летом открылись три новых общественных пространства
Анджелина Джоли и Джонни Депп раскрыли подробности свадьбы в Петербурге
Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного ливня