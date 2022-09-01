В Комитете по благоустройству рассказали, сколько деревьев пострадали из-за циклона «Орнелла»

В Комитете по благоустройству рассказали, сколько деревьев пострадали из-за циклона "Орнелла". Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

В Комитете по благоустройству рассказали, сколько деревьев пострадали из-за циклона "Орнелла". Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

В среду, 30 августа, специалисты разбирались с последствиями циклона «Орнелла», пришедшего в Петербург с Балтийского моря.

В пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга рассказали, что сильный ветер хоть и не нанес серьезных увечий городской инфраструктуре, но повалил все же 8 деревьев.

Больше всего пострадал Выборгский район. В общей сложности на территории города упало восемь зеленых насаждений. Дорожная сеть при это практически не пострадала, отметили специалисты.

Также удалось предотвратить серьезные затопления улиц. Дорожники выезжали по пяти адресам. Подавляющая часть вызовов была из Петроградского района. Ливень чуть-чуть подтопил набережную реки Карповки.

В настоящее время сады и парки Северной столицы открыты, но в случае усиления ветра их закроют, предупредили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что похолодание в Петербурге дошло до минимальных значений первого сентября 2022 года. Небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, а также пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено.