До конца года в спальных районах Петербурга установят сотню ларьков

В этом году Петербург намерен расширить сеть городских ларьков до сотни, а следующем году — до 200.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил, что реформа ларьков в Северной столице будет обсуждена на отдельном совещании Заксобрания.

На «нулевых» чтениях бюджета было заявлено об установке 100 готовых киосков до конца 2022 года. Еще сотню планируют установить уже в следующем году. Ларьки будут сдавать в аренду предпринимателям.

«Мы стартуем с печати, но будем выделять места и для торговли сельхозпродукцией», — заявил Соловейчик, отметив, что поставлять фермерскую продукцию будут напрямую от производителя из Ленобласти.

В первую очередь город будет устанавливать киоски в спальных районах, за исключением Кировского.

«Если пройтись по проспекту Ветеранов, по Ленинскому проспекту, то можно увидеть, что там какой-то сплошной город-ларек», – отметил депутат Алексей Цивилев.

Депутата поддержал его коллега Андрей Алескеров, заявив, что в Кировском районе сейчас наблюдается аномальное притяжение несанкционированной торговли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проезд в петербургском метрополитене может подорожать до 70 рублей.