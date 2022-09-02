Под Кингисеппом неизвестные избили женщину в ее квартире

Под Кингисеппом неизвестные избили женщину в ее квартире
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кингисеппском районе Ленобласти разыскивают неизвестных, избивших местную жительницу в ее собственной квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 1 сентября в Кингисеппскую межрайонную больницу поступила 47-летняя пациентка. Ее госпитализировали из квартиры на улице Оболенского в деревне Большая Пустомержа. Полиция выяснила, что потерпевшую избили неизвестные в ночь на 1 сентября.

Злоумышленники нанесли женщине тяжелые увечья — диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом височной кости, перелом ребер и множественные ушибы лица.

Проводится проверка, неизвестных разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что избитый в Сестрорецке мужчина попал в больницу с разорванной селезенкой.

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