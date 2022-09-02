Смольный ожидает роста доходов до 1 трлн рублей по итогам года

Петербургские власти рассчитывают, что в 2022 году доходы города превысят 1 триллион рублей.

Об этом было заявлено на заседании городского правительства. По оценкам Смольного, уже в этом году Северная столица преодолеет планку по объему доходов бюджета в один триллион рублей.

В правительстве подчеркнули, что городская экономика продолжает держать удар. Фиксируется рост налоговых поступлений и доходов городского бюджета. Оперативные данные показывают, что с начала года казна пополнилась более чем 800 миллиардами рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет финансов Петербурга каждый месяц отчитывается о доходах и расходах города. По итогам первого полугодия уже приведены справки о рекордных доходах бюджета, из которых часть средств уже потрачена, но не по плану.