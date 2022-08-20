Петербуржцам рассказали, как власти тратят доходы бюджета

Комитет финансов Петербурга каждый месяц отчитывается о доходах и расходах города. По итогам первого полугодия уже приведены справки о рекордных доходах бюджета, из которых часть средств уже потрачена, но не по плану.

Информация об этом публикуется на официальном сайте комитета финансов. «Neva.Toda» выяснила, как тратятся деньги города и сравнила все показатели за время, когда во главе правительства стоял Александр Беглов.

Так, за первые 6 месяцев 2019-го года расходы городской казны достигали 285 млрд рублей, что равняется 43,5% исполненных средств от запланированных тогда 656 млрд рублей.

В следующем году сумма расходов, как и исполнение бюджета, сильно возросла и достигла 305 млрд рублей (44,2% от 689 млрд рублей) к 1 июля.

Расход средств из казны, несмотря на пандемию, в 2021 году меньше не стал. Спустя полгода, на 1 июля, исполнение бюджета достигло 45,3%, то есть 338 млрд рублей расходов при запланированных 747-и.

В текущем году вице-губернатор Алексей Корабельников заявил о пополнении городского бюджета на рекордные 626 млрд рублей, — это составило 70,3% от годового плана, а скорость расходов и исполнения бюджета резко упала.

На 1 июля 2022 года при запланированных на год тратах в размере 975 млрд рублей, исполнено только 365 млрд. Это всего 37,5% от запланированного.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге власти запретили уличным музыкантам петь без их разрешения.