Урбанист рассказала, что должно быть на современных пешеходных улицах Петербурга

Ежегодно Петербург посещают миллионы туристов из российских регионов и других стран. В Северной столице их ждут прогулки по самым красивым улицам и набережным. О том, на какие детали следует обратить внимание во время променада, рассказала урбанист Алиса Тимошина.

Специалист отметила в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург», что пешеходную улицу можно назвать современной, если на ней присутствуют озеленение, сервисы, например, кафе, а также художественная составляющая — выставки или инсталляции.

Старейшей пешеходной зоной Петербурга считается Малая Конюшенная улица, которую освободили от транспорта 25 лет назад. Каждый дом на улице протяженностью 350 метров является историческим памятником. Одна из важнейших составляющих Малой Конюшенной — здание шведской церкви Святой Екатериной. В центре улицы стоят часы, которые раньше показывали атмосферное давление и температуру воздуха, а со стороны Невского проспекта расположен памятник Николаю Гоголю.

«Достаточно большая площадь этой улицы позволяет проводить здесь выставки, Книжные аллеи. Здесь недостаточно общественных учреждений, есть офисы и кафе, но трафик здесь низкий в целом», – отметила Тимошина.

Четверка благоустроенных дворов, которые местные также называют дворами Капеллы, образуют своеобразный клин. Они соединяют набережную Мойки и Большую Конюшенную улицу. Это место часто становится площадкой для квестов, фестивалей и выставок. Каждое воскресенье здесь проводится концерт «Императорский полдень», где жители и гости города могут послушать игру оркестра.

По мнению урбаниста, это самое интересное место. Дело в том, что участок для Капеллы был выкуплен государством в XIX веке, чтобы придворные хористы могли быстро добираться до работы в Зимнем дворце.

«Историческая черта этого места – это функциональность. Сейчас здесь также разнообразно. Есть и кафе, и парикмахерская, и ресторан, и выставка», — рассказала специалист.

Еще одна из самых посещаемых пешеходных зон — 150-метровый отрезок Большой Морской улицы, который закрыли для транспорта четыре года назад. Главным акцентом этого места должна была стать арка Главного штаба, но задумку так и не воплотили. Сейчас участок улицы заполнен большим количеством элементов, создающих визуальный шум. Однако, как уточнила специалист, там есть и плюсы — контейнерное озеленение и свежая плитка.

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