Экотропа и пруд с карпами появились возле ЖК «Зеленый квартал»

Экотропа и пруд с карпами появились возле ЖК &#171;Зеленый квартал&#187;
Фото: Setl Group

Возле жилого комплекса «Зеленый квартал» в Московском районе открыли экотропу и выпустили карпов в пруд.

Setl Group создал экотропу между двумя жилыми комплексами — «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль». Во время торжественной церемонии открытия глава администрации Московского района и представители строительной компании выпустили в пруд, расположенный в начале экотропы, 300 мальков карпа, линя и карася.

Живописный прогулочный маршрут протяженностью в два с половиной километра проходит через лесной массив. Застройщик расчистил лесную дорожку от поросли, обустроил тропинки со скамейками, установил мостики через овражки, а на берегу пруда появился деревянный пирс. Вдоль экотропы устроены кормушки для птиц и установлены стенды с познавательной информацией о растениях, которые можно встретить на маршруте.

Теперь у местных жителей есть место, где они могут наслаждаться пением птиц, любоваться деревьями и наблюдать за рыбками в пруду. Новая экотропа прекрасно подойдет для прогулок с детьми, которые смогут познакомиться с северной природой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проекты Setl Group — победители всероссийского Летнего Конкурса ТОП ЖК-2022.

Setl Group жк "зеленый квартал" новости СПб строительство экотропа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Строительство ЖК у сгоревшей «Невской мануфактуры» может навлечь ...
Депутат Дмитриева оценила перспективы триллионного бюджета Петербурга
Новая разворотная площадка для автобусов открылась на юге Петербурга
Урбанист рассказала, что должно быть на современных пешеходных улицах Петербурга
Группа «Газпром теплоэнерго» проводит реорганизацию компаний
Петербуржцам объяснили, как получить субсидию на оплату ЖКХ
Экотропа и пруд с карпами появились возле ЖК «Зеленый квартал»
Диетолог Гинзбург назвал популярные заблуждения о правильном питании