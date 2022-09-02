Экотропа и пруд с карпами появились возле ЖК «Зеленый квартал»

Возле жилого комплекса «Зеленый квартал» в Московском районе открыли экотропу и выпустили карпов в пруд.

Setl Group создал экотропу между двумя жилыми комплексами — «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль». Во время торжественной церемонии открытия глава администрации Московского района и представители строительной компании выпустили в пруд, расположенный в начале экотропы, 300 мальков карпа, линя и карася.

Живописный прогулочный маршрут протяженностью в два с половиной километра проходит через лесной массив. Застройщик расчистил лесную дорожку от поросли, обустроил тропинки со скамейками, установил мостики через овражки, а на берегу пруда появился деревянный пирс. Вдоль экотропы устроены кормушки для птиц и установлены стенды с познавательной информацией о растениях, которые можно встретить на маршруте.

Теперь у местных жителей есть место, где они могут наслаждаться пением птиц, любоваться деревьями и наблюдать за рыбками в пруду. Новая экотропа прекрасно подойдет для прогулок с детьми, которые смогут познакомиться с северной природой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проекты Setl Group — победители всероссийского Летнего Конкурса ТОП ЖК-2022.