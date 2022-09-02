Звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказали о школьных годах

Звезды сериала &#171;Улицы разбитых фонарей&#187; рассказали о школьных годах
Анастасия Мельникова. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Актеры сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова и Александр Половцев поделились воспоминаниями о школьных годах.

В беседе с «МК в Питере» Анастасия Мельникова рассказала, что всегда была гуманитарием, из-за чего недолюбливала уроки математики, физики и химии. Несмотря на плохие оценки, родители ее никогда не ругали. Больше всего будущей звезде нравилось изучать русский язык, литературу и историю.

«Вот в институте была сказка, физики и математики не было, поэтому я с восторгом туда летела, опережая собственный визг», — поделилась Мельникова.

При этом школу она вспоминает с ностальгией и признается, что сильно растрогалась, когда спустя много лет пришла к дверям школы, но уже со своим ребенком.

Мельникова считает, что школьные годы — время полной безответственности. Что бы ребенок не натворил, он знает, что пойдет на следующий день в школу и все будет хорошо. Будучи школьницей у актрисы всегда была уверенность в завтрашнем дне.

Звезда также обратилась ко всем ученикам с советом не размышлять о потерянном времени, не надо думать что все вокруг хотят лишь навредить.

«Люди хотят, чтобы у вас сложилась замечательная жизнь и чем больше вы потратите сил сейчас, тем больше у вас останется времени потом, чтобы потратить его на то, что вам действительно нравится», — отметила Мельникова.

Александр Половцев. Фото: кадр из сериала «Полицейское братство»

Александр Половцев в свою очередь рассказал, что всегда испытывает определенный трепет в День знаний. Несмотря на то, что с момента его первого звонка прошли долгие годы, он до сих пор помнит букеты, школьную форму серого цвета и высокого старшеклассника с колокольчиком.

По мнению актера, сейчас праздник у первоклассников уже не такой искренний, как это было раньше. Он считает, что «тогда было что-то совсем другое». При этом каких-либо отрицательных эмоций от школы у него не осталось.

Современным школьникам он пожелал усердно учиться, стараться и терпеть эти годы, поскольку дальше в жизни появится больше трудностей. Также звезда петербургского сериала пожелал всем ребятам хорошего осеннего настроения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минпросвещения РФ школьникам запретили использовать телефоны во время уроков.

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Звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказали о школьных годах
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