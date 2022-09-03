В аэропорту Пулково 3 сентября задержали четыре рейса

В аэропорту Пулково 3 сентября задержали четыре рейса
Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В субботу, 3 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны четыре авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Оша, Москвы, Волгограда и Магаса.

С опозданием вылетит рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Оша — самолет должен был подняться в небо в 8:35, но его отложили до 9:30. Рейс «Аэрофлота» до Москвы, запланированный на 10:10, задерживается на 35 минут. Вылет самолета «Победы» до Волгограда перенесли с 10:55 на 11:55. Также задерживается самолет до Магаса — пассажиры улетят не в 11:30, а в 13:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, где петербуржцы отдыхали этим летом.

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