Стало известно, где петербуржцы отдыхали этим летом

Аналитики назвали самые популярные туристические направления у петербуржцев минувшим летом.

В летние месяцы 2022 года большинство петербуржцев выбирали для отдыха Сочи, Калининград и Казань. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tutu.ru, которые приводит Peterburg2.

Так, доля пассажиров, летевших по маршруту Петербург — Сочи, составила 2,5% от общего спроса. Билеты туда-обратно в среднем стоили 18,5 тысячи рублей. Вторым по популярности оказался Калининград, который выбрали 1,7% петербуржцев. В обе стороны билеты обошлись примерно в 9,4 тысячи рублей. Казань выбрал 1%, на билеты туда-обратно туристы тратили в среднем 10,3 тысячи рублей.

Сама Северная столица пользовалась большой популярностью у москвичей. На долю этого маршрута пришлось 8,2% спроса, а поездка обходилась в среднем в 14,6 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что турпоток в Петербург вырос почти на треть с начала года.