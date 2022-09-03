Холод и дожди обещают Петербургу в субботу

Холод и дожди обещают Петербургу в субботу
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Теплая погода в эти выходные петербуржцам не светит. Ожидаются дожди и холод.

За погоду в Петербурге в субботу будет отвечать западная периферия далекого циклона, а в атмосфере над городом продолжат господствовать холодные воздушные массы. Будет облачно с прояснениями, местами возможны короткие дожди, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Ожидаемая температура воздуха — от +11 до + 13 градусов. В Ленобласти уличные термометры покажут от +9 до +14 градусов. Ветер 4-9 м/с подует с запада. Атмосферное давление немного увеличится до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какой будет погода в предстоящие выходные. Он обратил внимание на сильное похолодание в ночное время суток.

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