Ленобласть столкнулась с первыми ночными заморозками

В Ленинградской области минувшей ночью, 3 сентября, были первые заморозки.

Столбики термометров опустились ниже нуля в городе Лодейное Поле. Ночью там была зафиксирована температура воздуха на уровне -0,4 градуса, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

С первыми ночными заморозками столкнулась не только Ленобласть. Холодно также было в Псковской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Брянской областях. А самой низкой температурой сегодня отличилась Тверская область, где было отмечено -2 градуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холод и дожди обещают Петербургу в субботу. За погоду будет отвечать западная периферия далекого циклона, а в атмосфере над городом продолжат господствовать холодные воздушные массы.