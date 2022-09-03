Улицы в девяти районах Петербурга частично перекроют с 4 сентября

С 4, 5 и 6 сентября в девяти районах Петербурга закроют и ограничат дорожное движение.

Все ограничения будут связаны с проведением дорожного ремонта и работ на коммуникациях. По данным ГАТИ, в Выборгском районе под ограничения попадут Хабаровская улица в Парголово (проезд будет ограничен с 5 по 9 сентября) и Большой Сампсониевский проспект (с 5 сентября по 23 октября).

В Калининском районе с 5 по 11 сентября будет затруднено движение на Минеральной улице. В Кировском районе частично перекроют улицу Трефолева и Огородный переулок.

В Красногвардейском районе проблемы со свободным проездом будут на Шафировском проспекте (с 4 сентября по 12 октября) и Шафировском путепроводе (с 4 по 15 сентября).

В Курортном районе ремонтные работы ограничат движение по проспекту Ленина в Зеленогорске (с 4 по 10 сентября) и закроют участок Скородумовской улицы в поселке Песочный (с 6 по 15 сентября.

В Московском районе ограничения затронут Взлетную улицу (с 5 по 9 сентября), в Невском районе — Товарищеский проспект (с 5 по 20 сентября).

В Приморском районе проезд будет затруднен на проспекте Испытателей (с 5 сентября по 14 октября), ряду улиц в поселке Лисий Нос (с 5 по 6 сентября), на проспекте Калинина (с 6 по 10 сентября).

В Центральном районе движение ограничат в Солдатском переулке и на улице Восстания (с 5 сентября по 30 декабря).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию «Пионерская» закрыли из-за остановки эскалатора.