Станцию «Пионерская» закрыли из-за остановки эскалатора

Станцию &#171;Пионерская&#187; закрыли из-за остановки эскалатора
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Станцию петербургского метрополитена «Пионерская» закрыли на вход во время вечернего часа пик.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, вестибюль «Пионерской» был закрыт с 18:13. Причиной стала остановка эскалатора, в который попал посторонний предмет.

Станция была недоступна для пассажиров в течение всего трех минут. После того, как эскалатор вернули в строй, «Пионерская» открылась на вход и вернулась к обычному режиму работы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проезд в петербургском метрополитене может подорожать до 70 рублей. Стоимость разовой поездки в подземке по «Подорожнику» может увеличиться с 45 до 49 рублей. В наземном общественном транспорте разовый проезд будет стоить 65 рублей вместо 60, а по электронному билеты — 43 рубля вместо 40.

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