Машина перевернулась на крышу у Литейного моста

На Арсенальной набережной субботним утром произошло ДТП с «перевертышем».

Кадры с места происшествия появились сегодня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Все случилось напротив дома на Арсенальной набережной, 11, за Литейным мостом. Легковой автомобиль по неустановленной причине перевернулся на крышу. Сейчас на месте ДТП работают спасатели и сотрудники дорожной полиции. Данных о пострадавших пока нет, но скорой помощи на месте не видно.

«Он календарь перевернул, с машиной вместе», — пишут пользователи в комментариях к публикации.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина за рулем кроссовера погибла в ДТП с фурой на Киевском шоссе. Со слов очевидцев, водитель кроссовера шла на обгон и не успела вернуться в свой ряд, когда по встречной полосе ехал грузовик.