Водитель «Дэу Матиз» переехал подростка на проспекте Юрия Гагарина

Дорожная полиция в Московском районе проводит проверку после ДТП с участием иномарки и юного пешехода.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 15:10 на проспекте Юрия Гагарина. Автомобиль «Дэу Матиз» поворачивал направо на зеленый свет и сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, тоже на зеленый.

Не обошлось без травм — школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в детскую городскую больницу №1.

Установлено, что 58-летний водитель в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. После аварии его отвезли в отдел, где он получил еще один протокол.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что машина перевернулась на крышу у Литейного моста.