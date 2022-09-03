Утопленника выловили из реки Волхов в Ленобласти

В реке в Волховском районе обнаружили мертвого мужчину. В обстоятельствах его гибели будут разбираться следователи.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп неизвестного заметили днем 2 сентября в воде реки Волхов за стадионом в городе Волхов. Мертвый мужчина плыл по реке лицом вниз.

Прибывшие сотрудники экстренных служб достали утопленника на берег. На вид мужчине около 40 лет, с короткой стрижкой, ростом 170-175 сантиметров. Был одет в черную футболку с надписью «Луи Витон», джинсы и кроссовки. Признаков криминальной смерти на его теле не нашли, при себе у него ничего не было.

Причину смерти установят в морге на судмедэкспертизе. Информацию о найденном трупе передали в следственный отдел Волхова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино молодой парень избил и пырнул ножом собутыльника.