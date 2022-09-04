На Алтайской житель Калининграда выкинул собаку своей родственницы из окна

На Алтайской житель Калининграда выкинул собаку своей родственницы из окна. Фото: "Яндекс.Карты"

На Алтайской житель Калининграда выкинул собаку своей родственницы из окна. Фото: "Яндекс.Карты"

В Московском районе очевидцы заметили, как из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выкинули собаку. Животное погибло.

Страшный инцидент произошел на Алтайской улице, 13. Как стало известно Gazeta.SPB, предположительно, животное из окна выкинул 49-летний житель Калининграда, пока его 45-летняя родственница находилась на работе. Несчастная собака принадлежала женщине.

Правоохранительные органы задержали живодера. Известно, что мужчина работает водителем АО «Адмиралтейские верфи». В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, сейчас он находится в СПСЗЛ. До этого гражданин уже был привлечен правоохранителями за то, что, находясь в аэропорту, нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ужасающими кадрами убийства животного на улицы Сизова в Петербурге поделились очевидцы. Неадекватная женщина задержана и помещена в ИВС.