В Московском районе горе-угонщик мотоцикла попал под автомобиль

В Московском районе Петербурга при попытке угнать чужое транспортное средство мужчина сразу же налетел на автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент с горе-угонщиком произошел на Московском проспекте у дома 220. Там стоял припаркованный мотоцикл, принадлежащий 25-летнему жителю Петербурга.

Вдруг откуда не возьмись возник нетрезвый житель Новосибирской области, который попытался угнать транспорт и скрыться у дома № 195. Но ему не повезло: гражданин попал под автомобиль «ВАЗ-2107» вне зоны пешеходного перехода. Затем злоумышленника задержали прохожие, которые передали его полиции.

Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в больницу с ушибом левого плечевого сустава. После оказания медицинской помощи его переправили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника поместили в ИВС.

Мотоцикл владельцу вернули.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожная полиция в Московском районе Петербурга проводит проверку после ДТП с участием иномарки и юного пешехода.