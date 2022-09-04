Из-за падения дерева поезда между Петербургом и Абхазией задерживаются

Пассажирские поезда по направлениям «Санкт-Петербург — Сухум» и «Сухум — Санкт-Петербург» задерживаются из-за упавшего дерева.

ЧП произошло на территории Краснодарского края около 02:30 ночи 4 сентября между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель, где представлен однопутный участок дороги, отметили в пресс-службе РЖД.

В результате обрыва поездов остановилось движение 17 составов, среди которых поезда дальнего следования из Петербурга в Сухум и обратно, а также из Москвы в Сухум. Кроме того, сбился график движения поездов из десятка российских городов в Адлер и Имеретинский курорт.

Пригородные электрички между Имеретинским курортом и Туапсе тоже отстают от графика. Задержка составляет до 3 часов. В настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить время отставания поездов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 сентября пассажиры будут ездить из Петербурга в Таганрог и обратно на поездах с купейными и плацкартными вагонами, оборудованными кондиционерами, розетками и биотуалетами.