В Петербурге полиция устроила погоню за водителем, спросонья пролетевшим несколько районов

В Петербурге полиция устроила погоню за водителем, спросонья пролетевшим несколько районов. Фото: скриншот видео "Дорожный инспектор"

В Петербурге полиция устроила погоню за водителем, спросонья пролетевшим несколько районов. Фото: скриншот видео "Дорожный инспектор"

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы устроили погоню за нетрезвым водителем, который решил вздремнуть на оживленном участке дороги.

Все произошло около 2 часов ночи 3 сентября. Нарушитель проехал несколько районов прежде, чем его наконец-то удалось остановить сотрудникам полиции. Об этом рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Mercedes Vito стоял на Мурманском шоссе. Инспекторам показалось это подозрительным, изначально они подумали, что человеку за рулем могло стать плохо. Специалисты заглянув в салон и увидели, что автомобилист спит крепким сном за рулем. Мужчину начали будить, и он проснулся, после чего резко нажал на газ.

Полиция погналась за нарушителем. Преследование продолжилось на Народной улице, затем перешло на Октябрьскую набережную и Заневский проспект. На проспекте Косыгина мужчину поймали, так как он попал в ДТП.

Выяснилось, что автомобилисту 38-лет, он является уроженцем Костромской области. От медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили административные протоколы по нескольким статьям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге при попытке угнать чужое транспортное средство мужчина сразу же налетел на автомобиль.