В аэропорту Пулково 6 сентября отменили один рейс

В аэропорту Пулково 6 сентября отменили один рейс
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 6 сентября, в петербургском аэропорту Пулково отменен один авиарейс. Задержанных самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным воздушной гавани, из Петербурга сегодня не вылетит рейс EO 837 до Нижнего Новгорода, который должен был вылететь из Пулково ночью. Авиакомпания «Икар» должна была выполнить рейс в 1:10.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербург прибыла посылка со странными леденцами. При проверке выяснилось, что они сделаны из наркотического перца. При этом в посылке из Америки, которую задержали таможенники Пулково, оказались не только леденцы из наркотиков, но и капсулы с марихуаной.

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