В Лодейном Поле мужчина изнасиловал 13-летнюю племянницу

Жительница Лодейного Поля обвинила родного брата в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию с заявлением обратилась 40-летняя женщина, проживающая на улице Талалихина в Лодейном Поле. В заявлении она написала, что в июне 2018 года ее брат изнасиловал ее дочь, которой на тот момент было 13 лет. Это произошло в квартире, где они проживают.

Предполагаемого насильника поймали через четыре часа. В отдел по подозрению доставили 30-летнего брата заявительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина ударила ножом сына своего бывшего в детской комнате в ТРК на Энгельса. Прибывшие росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали его медикам.