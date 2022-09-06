В Лодейном Поле мужчина изнасиловал 13-летнюю племянницу

В Лодейном Поле мужчина изнасиловал 13-летнюю племянницу
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жительница Лодейного Поля обвинила родного брата в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию с заявлением обратилась 40-летняя женщина, проживающая на улице Талалихина в Лодейном Поле. В заявлении она написала, что в июне 2018 года ее брат изнасиловал ее дочь, которой на тот момент было 13 лет. Это произошло в квартире, где они проживают.

Предполагаемого насильника поймали через четыре часа. В отдел по подозрению доставили 30-летнего брата заявительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина ударила ножом сына своего бывшего в детской комнате в ТРК на Энгельса. Прибывшие росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали его медикам.

изнасилование ленобласть Лодейное Поле


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда начнется отопительный сезон
Комментатор СКА назвал несчастным случаем травму хоккеиста Танкова
Первый в мире смартфон со спутниковой связью выпустят в 2023 году
Польза йодной сетки: миф или реальность
В Петербурге с 8 сентября ограничат движение по двум улицам
МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
Начальника отдела здравоохранения Василеостровского района задержали по ...
Водителя, вылетевшего из «Лады» в ДТП на Московском шоссе, ...