Польза йодной сетки: миф или реальность

Йодная сетка уже давно применяется для лечения больного горла, растяжений и отеков. Стало известно, насколько реальны утверждения о пользе этого народного метода.

Как пишет «Мойка78», микроэлемент йод был обнаружен еще XVII веке. Тогда же ученые узнали, что йод обладает высокими антисептическими и противовоспалительными свойствами. Несколько столетий он использовался в основном для обработки ран. В начале XX века петербургский врач Иван Колбасенко изучил лечебную силу йода более подробно и разработал основные правила по использованию йодной сетки и самого йода в маленьких дозах.

Йод обладает бактерицидными свойствами. При нанесении на кожу он распространяется по кровеносной системе и уничтожает болезнетворные организмы, препятствуя развитию недуга.

Йодную сетку можно рисовать на теле не только при заболеваниях верхних дыхательных путей, но и при травмах. Этот метод поможет справиться с воспалениями, ушибами и растяжениями.

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