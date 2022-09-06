Молодой водитель «Форда» сбил трех пешеходов на Колокольной

Легковой автомобиль сбил трех человек на пешеходной зоне в центре Петербурга.

Авария произошла сегодня около 10:50 на перекрестке Колокольной улицы и Владимирского проспекта. Иномарка «Форд Фокус» с 24-летним водителем за рулем при повороте вылетела на пешеходную зону, где сбила трех человек. В полиции сообщили, что автомобилист не справился с управлением.

На скорой помощи в больницу доставили 19-летнего молодого человека с тяжелыми повреждениями и 64-летнюю женщину в состоянии средней тяжести. 16-летней девушке оказали медицинскую помощь на месте. Об этом информирует городской главк МВД.

Сотрудники полиции начали проверку, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителя, вылетевшего из «Лады» в ДТП на Московском шоссе, насмерть переехал неустановленный автомобиль.