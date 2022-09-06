Водителя, вылетевшего из «Лады» в ДТП на Московском шоссе, насмерть переехал неустановленный автомобиль

В петербургской полиции раскрыли подробности смертельного ДТП на Московском шоссе, которое произошло сегодня утром.

Авария произошла в 5:40 рядом с автозаправкой на Московском шоссе. Там столкнулись «Газель» и легковушка «Лада». Последняя от удара перевернулась на крышу, а ее водитель вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Мужчину тут же переехал неустановленный автомобиль, который поспешил скрыться с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Водитель отечественной легковушки моментально скончался, еще до прибытия скорой помощи.

Дорожная полиция начала проверку по факту ДТП. Автомобилист, скрывшийся с места происшествия, разыскивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что смертельная авария с «перевертышем» перекрыла Московское шоссе. Затор растянулся более чем на семь километров.