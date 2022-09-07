Разводка моста через Свирь перекроет движение по трассе «Кола» в Ленобласти

Движение транспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» будет временно перекрыто в связи с разводкой моста через реку Свирь.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Автомобильная дорога «Кола» будет перекрыта на два часа в четверг, 8 сентября.

Мост через Свирь, расположенный на 236 км трассы, у города Лодейное Поле в Ленобласти, будет разведен в период с 10.50 до 12.50 утра. В это время вверх по реке будет проходить состав судов «Инженер Л.Г. Смирнов», «ВЭШ — 12029» и «А. Лагутин». В связи с этим движение будет перекрыто.

В пресс-службе напомнили, что данный мост предназначен для одновременного движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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