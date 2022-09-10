В Пулково в субботу отменили два рейса и один задержали

В субботу, 10 сентября, из петербургского аэропорта Пулково не вылетят два рейса, а один покинет город с задержкой.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании «Икар» до Казани, запланированный на 1:00, и рейс перевозчика «Северный ветер» до Москвы, который должен был покинуть Пулково в 10:30.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Владивостока. Самолет должен был подняться в небо в 10:55, но время вылета отложили до 12:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что солнце и +17 градусов ожидаются в Петербурге в субботу. Сегодня погодные условия будет диктовать северная периферия антициклона, надвигающегося на центр Европейской России.