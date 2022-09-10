В «Варшавском экспрессе» в ноябре откроют крупнейший в Европе фудмолл

В конце ноября в реконструированном ТЦ «Варшавский экспресс» откроется самый большой в Европе фудмолл под названием Vokzal 1853.

Площадь нового пространства в историческом здании бывшего Варшавского вокзала составит 34 тысячи квадратных метров. Проект включает в себя более 90 ресторанных концепций на 4 тысячи посадочных мест. Также на территории Vokzal 1853 будет концертная площадка на 2,5 тысячи человек. Ожидается, что средний чек в фудмолле составит около 900 рублей.

На проектами работают компания «Адамант» и ресторатор Алексей Васильчук. В «Адаманте» заявили, что превосходство нового фудмолла над другими будет заключаться не только в площади, но и истории здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыл новый состав «Балтиец» для метрополитена. Пока «Балтиец» готовится к испытаниям на следующей неделе. Обкатка новых вагонов займет несколько месяцев.