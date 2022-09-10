Берег Финского залива может отступить на 200 метров к концу века

Ежегодно береговая линия Финского залива на территории Петербурга отступает на 25-50 сантиметров. К концу века она может отступить на две сотни метров.

Как сообщил член Русского географического общества Михаил Герштейн, максимум берег Финского залива может отступить на 2 метра в год. Если же она отступит на 200 метров, то Северная столица потеряет до 779 гектаров площади, особенно в Курортном районе.

Рекорд был зафиксирован в конце 2011 года в Комарово, когда береговая линия отступила сразу на 10 метров. А в начале 2020 года был уничтожен пляж в поселке Лисий Нос, обустройство которого обошлось городу в 56 миллионов рублей, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что сейчас площадь компенсируется человеком за счет строительства намывных территорий, например порта «Морской фасад» или Комплекса защитных сооружений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в акватории Финского залива стало больше серых тюленей.