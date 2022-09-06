В акватории Финского залива стало больше серых тюленей

В Финском заливе увеличилась численность серых тюленей, выяснили сотрудники Нижне-Свирского заповедника во время экспедиции в Финском заливе.

Научный сотрудник заповедника Анна Лосева рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что участники экспедиции посетили основные места залегания серых тюленей и нашли колонии, которые насчитывают до 500 особей. По ее словам, численность тюленя растет не только в Финском заливе, но и во всем Балтийском море.

Во время линьки серые тюлени собираются большими скоплениями, но настоящей социальной группировкой это назвать нельзя. Дело в том, что тюлени друг друга не запоминают, а после схода в воду они расплываются по разным сторонам.

Сейчас тюлени готовятся к зимовке и формируют скопления на залежках, чтобы откормиться перед холодами.

«Тюлени обитают достаточно близко к человеку. Одна залежка серого тюленя находится достаточно близко к Петербургу. Сейчас активно это место посещается сапсерферами», — отметила Лосева, призвав петербуржцев не посещать эти места, чтобы не беспокоить животных.

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