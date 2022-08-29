Эколог объяснила опасность сине-зеленых водорослей в Финском заливе

Эколог объяснила опасность сине-зеленых водорослей в Финском заливе
Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Во время жары водоросли в Финском заливе окрасили воду в сине-зеленый цвет. Они разрастаются из-за обильного поступления азотофосфата в воду. Об опасности водорослей рассказала эксперт российского социально-экологического союза Елена Гретчина.

Эксперт отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в позеленевшую от водорослей воду лучше не заходить. Особенно если цвет очень насыщенный, присутствует пена и вода отдает гнилостным запахом. Это значит, что водоросли уже отмерли и начался процесс гниения.

«Это благоприятная среда для размножения различных организмов болезнетворных. Реакция человека – непредсказуема», — заявила Гретчина.

Купание в такой воде может вызвать у человека слабость, дерматит и отравление, поэтому от купания лучше отказаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осень придет в Петербург уже на этой неделе.

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Эколог объяснила опасность сине-зеленых водорослей в Финском заливе
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