Квартиры в новостройках Петербурга начали продавать с большими скидками

Слабый спрос на новостройки в Петербурге вынудил застройщиков продавать квартиры с большими скидками. В некоторых случаях компании скидывают треть от стартовой цены квартиры.

Как сообщает «РБК Петербург», главной причиной для снижения цен стало падение спроса на жилье в новых домах. По данным петербургского управления Росреестра, с января по июль текущего года в городе было продано 39,4 тысячи квартир в новостройках. Годом ранее за этот же период новых жильцов нашли для 44,4 тысячи квартир. Спад спроса при этом наблюдается с середины весны. Еще одна причина — увеличение срока пребывания квартир в прайсе застройщиков.

На данном фоне застройщики начали привлекать новых покупателей за счет скидок, акций и специальных предложений. Будущим жильцам предлагают скидки от 15 до 30%. Ряд застройщиков продают квартиры со скидкой, которая достигает 2 миллионов рублей. Кроме того, на первичном рынке появилось множество акций по типу «паркинг в подарок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам рассказали, что на самом деле скрывается за рекордными скидками на новостройки.