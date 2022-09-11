Фура снесла автобусную остановку и потеряла груз на Мурманском шоссе

На Мурманском шоссе в воскресенье утром большегруз устроил ДТП и снес автобусную остановку.

О произошедшем очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось на Мурманском шоссе перед съездом в поселок имени Морозова.

Со слов свидетелей аварии, фура проехала на красный сигнал светофора и задела легковушку «Форд», а после снесла автобусную остановку и остановилась на разделителе трассы. Во время столкновения из большегруза вылетела стальная плита.

Авария обошлась без пострадавших. Проезжавшие мимо места ДТП автомобилисты рассказали в комментариях, что скорой помощи там не было.

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