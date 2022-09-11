Врач объяснила, как избежать отравления домашними консервами

Осенью россияне традиционно собирают урожай и делают заготовки на зиму. Однако следует помнить о правилах безопасности, которые помогут избежать фатальных последствий. О том, как избежать отравления домашними консервами, рассказала врач, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Медик напомнила, нарушение технологии консервирования при приготовлении домашних заготовок может привести к возникновению такого серьезного заболевания, как ботулизм. Его вызывает выделяемый бактерией Clostridium botulinum опасный органический яд под названием ботулотоксин. Слова специалиста приводит RT.

Кашух объяснила, что бактерия может попасть в домашние консервы с частицами почвы и выжить в герметично закрытых банках, где нет доступа к кислороду. При этом отравленные консервы не так просто распознать — они не имеют специфического вкуса или запаха.

На наличие яда в домашних заготовках могут указывать вздутость банки или крышки, плесень, пузырьки и помутнения. От таких консервов нужно сразу избавляться, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и жизнь.

Ботулотоксин при употреблении с пищей попадает в кишечник и распространяется вместе с кровью по всему организму. Это опасное заболевание проявляется такими симптомами, как рвота, диарея или запор, схваткообразные боли в животе. Кроме того, у зараженного человека могут появиться проблемы со зрением: появляется сетка перед глазами или двоение в глазах, расширяются зрачки. Вместе с этим ботулизм поражает нервную систему, на что могут указывать нарушения речи и затруднение процессов жевания и глотания.

«Ботулизм смертельно опасен, так как яд может вызвать поражение дыхательных мышц, приводя к остановке дыхания. Если после употребления консервов вы почувствовали расстройство ЖКТ, проблемы со стороны нервной системы — срочно обратитесь за медицинской помощью», — предупредила врач.

Также следует сохранить банку с консервами, чтобы провести лабораторный анализ. Он покажет, был ли в заготовках ботулотоксин, и поможет врачу назначить максимально эффективное лечение.

Чтобы снизить риск отравления, Кашух посоветовала покупать консервы только у проверенных производителей, не покупать домашние заготовки с рук, а при самостоятельном приготовлении тщательно промывать продукты и четко следовать технологии консервирования.

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