После ночных заморозков в понедельник в Ленобласти потеплеет до +19 градусов

В Ленинградской области грядущей ночью ожидаются заморозки, а в разгар дня температура воздуха достигнет +19 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и ранним утром 12 сентября в Ленобласти местами похолодает -1…-2 градусов. Также возможен туман.

Однако уже днем погода разыграется, и воздух прогреется до +14…+19 градусов в зависимости от района. День пройдет без осадков, на улице будет светить солнце.

Ветер будет слабым и подует с юго-восточных направлений. Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первые 10 дней сентября в Петербурге стали самыми холодными с 1885 года. Впервые за десятки лет в городе на Неве сложились такие погодные условия, что холодная воздушная масса с севера так долго продержалась в регионе.