Первые 10 дней сентября в Петербурге стали самыми холодными с 1885 года

Первая декада сентября в Северной столице оказалась одной из самых холодных в истории. Рекорд остался за началом осени 1885 года.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил в своем Телеграм-канале, что первые 10 дней этого сентября стали самыми холодными за последние 137 лет. Погода закрепилась на втором месте после сентября 1885 года, когда среднесуточная температура воздуха держалась на уровне 9,3 градуса.

Специалист отметил, что впервые за десятки лет в городе на Неве сложились такие погодные условия, что холодная воздушная масса с севера так долго продержалась в регионе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суббота стала самым теплым днем осени в Петербурге. На городской метеостанции зафиксировали, что температура воздуха к середине дня достигла +14,7 градуса. А к 13 часам в городе потеплело до +15 градусов.