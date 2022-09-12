Бизнесу в Петербурге из-за новой финансовой реальности могут понадобиться дополнительные курсы

Есть вероятность, что петербургским предпринимателям понадобятся специальные курсы для предпринимателей, которые продолжают работать с иностранными партнерами.

Как пишет «Мойка78», на полях ПМЭФ многие представители крупного бизнеса заявляли о том, что нуждаются в юридической и финансовой помощи в международных расчетах на фоне введенных санкций и ограничений со стороны Банка России. Но центр обучения и поддержки предпринимателей в Петербурге создавать не торопятся.

Более того, такие консультации могут понадобиться и обычным гражданам, большинство из которых оказались отрезаны от SWIFT даже у неподсанкционных банков. Также ЦБ РФ хочет легализировать криптовалюты для трансграничных расчетов.

Издание поговорило с экономистами и выяснило, что в этом вопросе импортерам также понадобятся консультации, в первую очередь потому, что цифровые валюты освоили не все, а выбор неправильной площадки для размещения кошелька может обернуться блокировками счетов и убытками.

По мнению издания, заботиться о том, чтобы компании-импортеры не получили дополнительных убытков, а также, чтобы налоги в бюджет Петербурга из-за этого не снижались, мог бы комитет по финансам во главе со Светланой Енилиной и вице-губернатор Алексей Корабельников.

При этом уже есть образец, на который можно опираться. Например, Банк России намерен проводить уроки финансовой грамотности в школах. Но реальные бизнесмены, сейчас тоже подвержены рискам, которые потенциально приведут к падению налоговых сборов в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России могут освободить бизнес от уголовной ответственности за работу без регистрации.