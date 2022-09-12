Врач-терапевт раскрыла секрет, как ослабить осеннюю сонливость

Сезонная сонливость, по мнению специалиста, — это нормальная реакция организма, так как перед зимой он хочет запастись жиром, а остальные жизненный процессы становятся медленнее.

Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Виктория Декканова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что желание больше спать зависит от циркадных ритмов и продолжительности светового дня.

Для того, чтобы чувствовать бодрость, необходимо правильно питаться и спать по семь часов. По мнению врача, завтрак должен быть максимально сбалансированным и содержать не только углеводы, но еще и белки, жиры.

Овсяную кашу можно разбавить тертым сыром или яйцом. Еще один вариант завтрака — яйцо или гречневая каша. А вот если завтракать только углеводами, то можно снова быстро проголодаться.

Если вы проснулись, а есть совсем не хочется, то необходимо обратиться к терапевту. Сразу после пробуждения человек должен ощущать чувство голода. Также Декканова добавила, что иногда чувства голода по утрам нет из-за переедания перед сном, поэтому нужно есть за четыре часа до сна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сомнолог прокомментировала научное исследование о связи прерывистого сна с повышенным риском летального исхода. Специалист отметила, что во время ночного сна человек может испытывать до 10 микропробуждений в час длительностью не более 15 секунд.